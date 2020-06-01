الدفاع تخاطب المالية  بشأن تعيين 193 من  الشهادات العليا

2020/06/01 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف النائب عن كربلاء حامد الموسوي ، إن وزارة الدفاع ، وجهت كتابا رسميا الى وزارة المالية والخاص بجدول الحذف والإحداث لتعيين ( 193 ) من حملة الشهادات العليا .وبحسب وثيقة رسمية وردت نسخة منها الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، فإن ” وزير […]

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