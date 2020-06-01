محافظة عراقية تصدر 16 توصية الى الاهالي

2020/06/01 | 22:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عددا من التوصيات والإرشادات الصحية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد :

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة وإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ، أصدرت قيادة الشرطة عدد من التوصيات والإرشادات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الكرام الالتزام فيها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وبحسب البيان فأن هذه التوصيات هي :

١- الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حرفيا، كونها جاءت من مصلحتكم ولاحتواء انتشار فايروس كورونا .

٢- عدم التجمهر والاختلاط منعا باتاً ، والالتزام بحظر التجوال ، حيث إن التجمعات البشرية وعدم التباعد ركن أساسي لنقل عدوى فايروس كورونا .

٣- التأكيد على النظافة العامة ، والنظافة الشخصية بشكل مستمر لاسيما المكلفون بالخروج من المنزل لتأمين متطلبات عوائلهم من التسوق .

٤- غسل اليدين باستمرار ولمدة 20 ثانية دون التهاون في هذا الموضوع بتاتاً .

٥- عند الشك بأي أعراض شبيه الانفلونزا مراجعة أقرب مركز صحي دون تردد او خجل ، بل أنها دليل وعيكم الصحي .

٦- التأكيد على تعقيم المنازل باستخدام المنظفات المنزلية المتوفرة وتحديدا مادة الكلور (القاصر) .

٧- تتم عملية الخلط لمادة القاصر بنسبة واحد إلى تسعة أي قدح واحد قاصر إلى تسعة أقداح من الماء .

٨- يستخدم خليط القاصر لتعقيم المطابخ والارضيات والصحيات ولمرة واحدة يوميا دون رش المباشر على النقاط الكهربائية، حيث ستكون موصولة للتيار الكهربائي .



ويجب الشطف بالماء بعد عشر دقائق من استعمال مادة القاصر .

٩- ارتداء الكمامات عند الخروج ولأي سبب كان والتخلص منها بشكل آمن وصحي عنده العودة إلى البيت بشكل مباشر .

١٠- حمل معقمات اليد بشكل مستمر لغرض التعقيم وقبل الدخول إلى البيت أو الصعود في السيارات تحسبا لملامسة الأشياء الملوثة.

١١- مغادرة وترك بعض العادات الاجتماعية في الوقت الحاضر والتي تعد من أسباب التجمعات البشرية وعدم التباعد الاجتماعي .

١٢- الابتعاد عن السهر في المناطق السكنية من قبل فئة الشباب وترك تدخين الارگيلة وتداولها بين الحضور وبنفس الفم ونفس الارگيلة .

١٣- يجب على الكل أن يكون مسؤولاً من حيث إن سلامة الفرد هي من سلامة المجتمع ككل .

١٤- على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أن يكونوا أكثر التزاما وحرصا دون التهاون بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجميع على أنهم مصابين .

١٥- يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة ( الوقاية خير من العلاج ) .

١٦- احذر ولا تخاف، لأن الخوف يؤثر على مناعة الجسم وتناولوا الأطعمة التي تحسن وتقوي المناعة لاسيما فيتامين C .

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