بعد تسجيل 429 إصابة،، وزيرا الصحة والداخلية يبحثان “حظر تجوال كورونا”: المشكلة في وعي بعض المواطنين!

2020/06/01 | 22:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان وزيرا الصحة حسن التميمي والداخلية عثمان الغانمي عقدا اجتماعاً مشتركاً، لمناقشة اليات تنفيذ حظر التجوال الصحي ومتابعة الاجراءات المشتركة لانجاحه.ونقل البيان عن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ان “نبذل كل طاقتنا في أطار مواجهة فايروس كورونا وان الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد، المشكلة […]

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