روسيا: الولايات المتحدة فقدت حقها في توجيه ملاحظات لأحد بشأن حقوق الإنسان

2020/06/01 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة فقد أي حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، في ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة “روسيا-1”: “اعتبارا من أواخر مايو وأوائل يونيو 2020 تفقد الولايات المتحدة أي حق في توجيه أي […]

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