تجديد الفكر أم تجديد الدين ..بأيهما نبدأ؟ - رياض حسن محرم

2020/06/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم اذا سألت مسلما عن حقوق الإنسان في الإسلام لسارع إلى تأكيد وجودها، شافعاً ذلك بخطبةٍ عصماءٍ عن كرامة الإنسان، وحقوق المرأة ومكانتها، مؤكدا أن الإسلام كله يعتبر وثيقة خالدة لحقوق البشر، ولكن عندما تبدأ فى تحديد بعض المصطلحات كحق الإعتقاد أو نظام الحكم أو الميراث، فانه يبدأ فى الهجوم عليك بوصفك علمانيا تحمل ضغينة ضد الإسلام ولا ينتهى الاّ بوصفك زنديقا أو مهرطقا خارجا عن الملّة، ويحاول التأصيل التاريخ ......





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