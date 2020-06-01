القتل بوقا و القتل على يد الشرطة – اللعنة على هذا النظام بأكمله ! لا يجب أن نقبل بالعيش هكذا !-لبوب أفاكيان - شادي الشماوي

2020/06/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان – جريدة " الثورة " عدد 638 ، 12 مارس 2020https://revcom.us/a/638/lynching-murder-by-police-damn-this-whole-system-we-dont-have-to-live-this-way-en.htmlأرى أنّ مجلس النواب [ الكنغرس ] قد صادق على مشروع قانون يجعل من القتل ......





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