2020/06/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 646 ، 4 ماي 2020https://revcom.us/a/646/bob-avakian-on-emancipation-from-mental-slavery-all-oppression-en.htmlفي 1863 ، أثناء الحرب الأهليّة ، أصدر أخيرا أبراهام لنكولن " إعلان تحرير العبيد " ، و نتيجة للحرب الأهلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحرّر من ذهنيّة العبوديّة و من كافة الإضطهاد - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحرّر من ذهنيّة العبوديّة و من كافة الإضطهاد - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).