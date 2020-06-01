شرطة بابل تصدر توصيات بشأن كورونا

2020/06/01 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة بابل، الاثنين، عددا من التوصيات والإرشادات لمجابهة فايروس كورونا.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة وإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي، تم اصدار عدد من التوصيات والإرشادات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد”.ودعت القيادة “المواطنين الى […]

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