احتجاجات أمريكا: اعتقال ابنة عمدة نيويورك.. وشقيق

2020/06/01 | 23:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت مجلة “تايم” الأميركية، اليوم الاثنين، أن ابنة عمدة مدينة نيويورك كانت ضمن 790 شخصا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت من جراء وفاة جورج فلويد الأسبوع الماضي.وأفاد مسؤول أمني، تحدث شريطة عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر، بأن كيارا دي بلاسيو، التي تبلغ من العمر 25 عاما، اعتقلت ليلة السبت الماضي.وقال المسؤول إن كيارا كانت رفقة المحتجين، لكنها اعتقلت بعد رفضها أمر ضابط شرطة بمغادرة شارع مانهاتن، حيث كانت الشرطة الأميركية تخلي شارعاً بعدما بدأ محتجون في تنفيذ أعمال تخريبية.ولم يتحدث العمدة بيل عن مسألة الاعتقال خلال مؤتمره الصحفي أمس الأحد.بدوره، دعا شقيق جورج فلويد المحتجين في المدن الأميركية إلى ضرورة وقف أعمال العنف، محذرا من أن تطغى أعمال التخريب على ذكرى أخيه الراحل.وقال تيرانس فلويد في لقاءات تلفزيونية مساء الأحد مع “أيه بي سي نيوز” وصباح الاثنين مع برنامج “غود مورنينغ أميركا” إن “المظاهرات العنيفة تمزق جميع أنحاء البلاد”، داعيا المحتجين إلى وقف هذا الأمر.وأكد أنه يتفهم غضب الناس، لكن الاحتجاجات المدمرة ستطغى على ذكرى أخيه، وقال “في بعض الأحيان أغضب وينتابني شعور بالجنون”، لكن جورج “كان محبا للسلام وستجدون الكثيرين يطلقون عليه لقب العملاق اللطيف”.وأشار إلى أن عائلة جورج تريد تحقيق العدالة وأضاف “لكننا نوجه الغضب بطريقة أخرى، فلا بأس أن تغضب، لكن وجه غضبك للقيام بشيء إيجابي، فالعنف وتدمير مدينتك ليست الطريقة التي يريدها جورج”، وتابع “نحن عائلته ولم نفعل ذلك”.وزاد تيرانس “تدمير مدينتك ليس ضروريا، ونحن عائلته (جورج) ولا نقوم بهذا، ونبحث عن طريق آخر للعدالة بإيجابية”.وتوفي جورج يوم الاثنين الماضي في مينابوليس بيوم الذكرى، بعدما جثم شرطي على رقبته، حيث كانت آخر كلماته “لا أستطيع التنفس”.وأكد تيرانس أن شقيقه كان معروفاً بإيجابيته وهو ما يجب أن يتذكره به الناس، وليس أعمال العنف والشغب.من جهة أخرى، قال فيلونيس فلويد شقيق جورج الآخر في لقاء تلفزيوني إن المكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مقتضبة جدا ولم تتجاوز دقيقتين، وأنه لم يمنحه الفرصة للتعبير عن آرائه.وأشار إلى أن ترامب كان مهتما بما يريد أن يقوله فقط، “فيما كان مطلبي الوحيد إحقاق العدالة لجورج”.

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