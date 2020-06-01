2020/06/01 | 23:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتجاهات الفكرية في الرواية العراقية بغداد – الزمان ضمن سلسلة نقد التي تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة صدر حديثا للدكتورة صبا علي كريم المعموري كتاب بعنوان الاتجاهات الفكرية في الرواية العراقية).وغطت الدراسة المدة 1948 – 1980.واكدت المؤلفة ان العلاقة بين الرواية والفكر علاقة تلازمية، فكلاهما نتاج المخيلة الجمعية للمجتمع.والاولى جزء من […]

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