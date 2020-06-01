محلل سياسي: ترامب مستمر بخطاب القصاص العنصري ولا يرى إلا حلم الولاية الثانية

2020/06/01 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب والمحلل السياسي حسن شقير، الإثنين، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر بخطاب القصاص والتمييز العنصري ولا يرى إلا حلم الولاية الثانية.وقال شقير في حديث لقناة “العهد”، إن “الغضب الحاصل من قبل الشعب الأمريكي المتنفض في عدد من الولايات والمدن اعمق من مسألة قتل جورج فلويد”.وأضاف أن “الازمة الامريكية تكمن في سوء […]

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