وزيرا الداخلية والصحة يتجولان ببغداد لمتابعة اجراءات حظر التجوال

2020/06/01 | 23:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بان وزيري الداخلية والصحة تجولا في شوارع بغداد لمتابعة اجراءات حظر التجوال.وقال المصدر ، ان “وزيري الداخلية عثمان الغانمي والصحة حسن التميمي اجريا جولة في عدد من شوارع العاصمة بغداد”.ووجه وزير الصحة خلال الجولة بـ”زيادة الفرق الجوالة لأخذ المسحات ومتابعة عمل الفرق الطبية التي تقوم بالمسح المناطقي”، مشيرا الى

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