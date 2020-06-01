صحة ميسان تسجل 38 إصابة جديدة وحالة وفاة

2020/06/01 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل ثمانية وثلاثين إصابة إصابة جديدة بفايروس كورونا.واشار بيان عن الدائرة الى التزايد الملحوظ بإصابات كورونا في المحاصلة ليصل اليوم إلى 38 إصابة، منوها الى أن الإصابات مسجلة في مركز العمارة عدا واحدة في ناحية السلام.وأوضح البيان ان الإصابات توزعت في مركز محافظة ميسان على مناطق(مغربة، […]

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