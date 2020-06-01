900 طفل أوروبي في مخيمات الشمال السوري ترفض دولهُم استعادتهم

2020/06/01 | 23:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت دولٌ غربية استعادة نحو 900 طفل من أبناء عناصر تنظيم #داعش، المتواجدين ضمن مخيماتٍ في الشمال السوري.ويبدو أن تلك الدول «لديها قدرة وإمكانية على إعادة أطفالها عندما ترغب بذلك، وهو ما قامت به…

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