ترامب “يتهم حكام الولايات بالضعف” في مواجهة الاحتجاجات

2020/06/01 | 23:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكام الولايات على فرض “السيطرة” على الاحتجاجات التي انتشرت في شتى أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود البشرة وهو قيد الاعتقال.وقال ترامب لحكام الولايات إن ردهم في مواجهة بعض أسوأ الاضطرابات المدنية والعرقية منذ عقود، جعلهم يبدون ضعفاء.وبحسب تقارير، دعا الرئيس الأمريكي حكام الولايات، في مؤتمر عبر

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