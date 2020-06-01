الحشد الشعبي يعفر ثلاثة احياء في بابل

2020/06/01 | 23:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الحشد الشعبي، الاثنين، بتعفير وتعقيم ثلاثة احياء في محافظة بابل وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إنه بتوجيه مباشر من قبل مدير هيئة الحشد الشعبي/ معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة بابل لؤي الزاملي، قامت حملات الدعم اللوجستي (حملة أهالي بابل) بقيادة الشيخ محمود

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