ارتفاع عدد الإصابات في كربلاء الى 244

2020/06/01 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا الى 244 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا “.وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت 11 إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا في المحافظة ، ليترفع […]

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