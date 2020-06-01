في البصرة.. مجهولون يطعنون مواطنا بسكاكين

2020/06/01 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الأحد، بأن مجهولين طعنوا مواطنا بسكاكين جنوب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الأشخاص طعنوا، مساء اليوم، مواطنا بسكاكين في منطقة الصنكر في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة، ما ادى الى اصابته بجروح مختلفة".

وأضاف أنه "تم فتح تحقيق بالموضوع من قبل القوات الامنية وتم نقل الشخص المطعون الى مستشفى الصدر التعليمي لغرض تلقي العلاج".

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