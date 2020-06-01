شرطة كربلاء: سنحاسب اي مواطن يتسلل من خارج حدود المحافظة

2020/06/01 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة كربلاء احمد زويني، انه سيتم اغلاق كافة الطرق النيسمية المؤدية للمحافظة، فيما توعد بمحاسبة اي مواطن يتسلل من خارج الحدود الإدارية الى كربلاء.وقال زويني في مؤتمر صحافي حضرته “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “توجيهات وزير الداخلية في البرقية التي وصلتنا اليوم بغلق كافة الطرق النيسمية الموجوده ضمن محافظة كربلاء المقدسة وفتح نقاط […]

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