مصرع اربعة افراد من عائلة واحدة بانهيار بئر في اربيل

2020/06/01 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة اربيل ، اليوم الاثنين، بمصرع اربعة افراد من عائلة واحدة بانهيار بئر كانوا يحفرونها في احدى قرى ناحية طقطق بقضاء كويسنجق في محافظة اربيل .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة افراد من عائلة واحدة كانوا منهمكين بحفر بئر جديدة في قرية مخرس التابعة لناحية طقطق في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل ، مبينا ان البئر انهارت عليهم وقضوا فيها خنقا.

واوضح المصدر، ان الاشخاص الاربعة هم كل من (ل.



خ.



ق.) و(ر.



ل.



خ.) و(ا.



ا.



خ.) و(م.



ز.



م.)، مشيرا الى اصابة شخص اخر بجروح بليغة.

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