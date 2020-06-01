تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/01 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

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