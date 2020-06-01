كورونا يصيب طبيبا بعد ملامسته مصابين في السليمانية

2020/06/01 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب طبيب في مستشفى بنجوين بمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين، بعدوى فيروس كورونا بعد ان ساهم في علاج العديد من المصابين الذين تعج بهم المستشفى خلال اليومين الماضيين.

وكتب الطبيب "كاروان مكرم زنكنة" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا اطلعت عليه شفق نيوز، "الشكر لله في جميع الاوضاع، نعم لقد تم تأكيد اصابتي بفيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة لملامستي لعدد من المرضى المتعبين في بنجوين".

واضاف زنكنة "الان انا في المستشفى ووضعي الصحي جيد جدا، شكرا لتعاطفكم وسؤالكم عنى".

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان العراق في وقت سابق اليوم الاثنين تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة كرميان.

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