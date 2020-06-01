2020/06/01 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يخيّر الحكومة بين المضي بالإصلاح أو الرحيل وخبراء لـ (الزمان) : أمام الكاظمي فرص واعدة لإدارة الوضع الإقتصادي بغداد – الزمان قدم عدد من الخبراء دراسات الى الحكومة من اجل ادارة الازمة الاقتصادية وعبور المحنة بأقل الخسائر ، مؤكدين ان الكثير من الدول تجاوزت الصعاب واستثمرت جائحة كورونا نحو تحفيز الابتكارات واطلاق الحلول.وقال […]

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