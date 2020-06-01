2020/06/01 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الشورى الإيراني يرى ألا فائدة من التفاوض مع واشنطن الخالصي: المظاهرات في أمريكا إحتجاج على النظام الإرهابي بغداد – الزمان طهران – رزاق نامقي كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي على صفحته الشخصية في تويتر (قد يظن البعض ان مظاهرات السود في أمريكا ناتجة من قتل الرجل ذي الأصول الأفريقية بهذه الوحشية المتعمدة […]

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