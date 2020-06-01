2020/06/01 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ: خسوف للقمر وكسوف للشمس يقعان خلال الشهر بغداد – الزمان توقع منبئ جوي ان يشهد يوم الجمعة المقبل خسوفا للقمر يتبعه كسوف للشمس يوم 21 حزيران الجاري.وذكر المتنبئ، صادق عطية ان (خسوفاً للقمر سيحدث يوم الجمعة المقبل، ويبدأ في الساعة 8:47 مساء بتوقيت العراق ويستمر 3 ساعات و18 دقيقة).، حيث يبدأ القمر بالدخول […]

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