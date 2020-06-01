“كورونا” يصل البرلمان العراقي: نُوّاب أُصيبوا بالفيروس مع عوائلهم

2020/06/01 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قال النائب في #البرلمان_العراقي عن ائتلاف #دولة_القانون، “هشام السهيل”، إن «نواباً كثُر أُصيبوا بفيروس #كورونا المستجد في الأيام والأسابيع الماضية».“السهيل” ذكر في تصريح مُتلفَز له، الاثنين، أن «النواب لم يُصابوا لوحدهم بوباء “كورونا”،…

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