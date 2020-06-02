2020/06/02 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسابات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي تستبدل لون شعارها للأسود تضامناً مع أصحاب البشرة السمراء حول العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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