2020/06/02 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة ماجدة التميمي، الاثنين (1 حزيران 2020) إن بحثها في مزاد العملة العراقي، أوصلها لنتائج صادمة، تمثلت بوصول أموال من المزاد إلى المجاميع الارهابية، فضلا عن ذهاب جزء آخر منه إلى أحزاب سياسية عراقية.

ودكرت التميمي، خلال حديثها لبرنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز: "اكتشفت ان مزاد العملة تذهب الى اربع جهات هي؛ بعض موظفي البنك المركزي، والربع الاخر الى الاحزاب والربع الاخر الى التجار".واضافت، "اما الربع الاخر فيذهب الى تمويل الارهاب"، مبينة ان "تمويل الارهاب كان عن طريق مزاد العملة".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق دفع اكثر من 35 مليار دولار لشركات جولات التراخيص النفطية منذ 2012 على تطوير وعد به ولم يتحقق منه الكثير فيما تحدثت عن وجود تفاوت بين عدد موظفي إقليم كردستان

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الإثنين (01 ايار 2020)، عن مشاكل تواجهها الدولة بسبب قانون التقاعد الجديد، مبينة أن تعديل القانون جرى تطبيقه بشكل قسري ومن دون تخطيط..

وقالت التميمي في تصريح لبرنامج "اقصر الطرق&quo

بغداد اليوم-بغداد

تحدثت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ماجدة التميمي، الإثنين (1 حزيران 2020) عن عجز بمليارات الدولارات في موازنة الدولة يرتفع في كل عام منذ عام 2003، فيما كشفت عن مقترح "لجنة إنقاذ العراق".

وقالت التميمي، خلال حد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالمالية النيابية: أموال مزاد العملة تذهب لأربع جهات بينها الأحزاب والإرهاب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالمالية النيابية: أموال مزاد العملة تذهب لأربع جهات بينها الأحزاب والإرهاب (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).