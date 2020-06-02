السليمانية تسجل 16 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/02 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تشخيص 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، بينهم 12 رجلا و4 نساء".

وأضافت، ان "التوزيع الجغرافي للإصابات كانت 14 حالة في مركز السليمانية، وحالة واحدة في قضاء جمجمال، وحالة واحدة في قضاء بينجوين".

بغداد اليوم ـ بابل

اصدرت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عدد من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة وإشر

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية صحة الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي لـ 47 اصابة بفيروس كورونا سجلتها بجان الكرخ ببغداد هذا اليوم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنالتوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكرخ اليوم وعدده

بغداد اليوم- ديالى

اصدرت دائرة صحة محافظةديالى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تفاصيل الحالات الخمس المؤكد اصابتها اليوم بكورونا.

وجاء في الموقف الوبائي ليوم الاثنين 1 حزيران 2020 بحسب دائرة الصحة انه "تم تسجيل اصابة واحدة من ناحية بهرز

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