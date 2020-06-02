2020/06/02 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية والصحة تتفقان على بذل أقصى الجهود لتطبيق الإجراءات الوقائية السليمانية تشهد إرتفاعاً غير مسبوق بإصابات كورونا والإقليم يعلن الحظر الشامل بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت دائرة صحة محافظة السليمانية ارتفاع غير مسبوق بعدد الاصابات بكورونا، منذ ايام وخروج بعض المدن عن السيطرة جراء تفشي العدوى بين المواطنين.وقال بيان تلقته […]

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