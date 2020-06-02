2020/06/02 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وذي قار تحدّدان سعر أمبير حزيران بغداد – الزمان خولت محافظة بغداد وحداتها الادارية (مدراء النواحي والقائممقاميين) تحديد سعر الامبير لشهر حزيران لجميع المولدات الحكومية والاهلية.وبحسب بيان لاعلام المحافظة تلقته (الزمان) امس، فان (المحافظ محمد جابر العطا خول رؤساء الوحدات الادارية بتحديد السعر على ان لايتجاوز الامبير الواحد مبلغ ثمانية الاف دينار للتشغيل […]

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