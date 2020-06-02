2020/06/02 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسعودي : تحديات كبرى ستواجه إجراء الإمتحان إلكترونياً الكليات الأهلية تستجيب لدعوة تخفيض الأجور بغداد – عبد اللطيف الموسوي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استجابة الجامعات والكليات الأهلية لتخفيض الأجور الدراسية.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (حرص الوزارة على منع الالتباس والتداخل في السياقات المسؤولة عن تنظيم علاقة العمل مع الجامعات والكليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكليات الأهلية تستجيب لدعوة تخفيض الأجور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكليات الأهلية تستجيب لدعوة تخفيض الأجور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).