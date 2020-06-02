صحة كردستان تنشر اخر احصائية لمصابي كورونا

2020/06/02 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشرت وزارة الصجة في اقليم كردستان خر تحديث لاحصائية المصابين منذ بداية انتشار فيروس كورونا COVID-19 في الاقليم وهي كالاتي: 745 اصابة7 وفاة420 حالات شفاء318 حالة راقدة

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