أول مسلسل سعودي يعرض على نيتفلكس

2020/06/02 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شبكة “نيتفلكس” الأمريكية للبث الرقمي في الترويج لأول مسلسل سعودي سيعرض عبر منصتها، وذلك مع قرب عرضه في شهر حزيران الجاري.ويتناول المسلسل الذي تدور أحداثه في 8 حلقات فقط قصة عائلة تواجه شكوكا بشأن وفاة كبيرها “حسان” الذي يعود ماضيه الغامض للظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد الخاص بشركته، […]

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