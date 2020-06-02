ترامب في غرفة الإنعاش - هاله ابوليل

2020/06/02 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل حوار افتراضي في غرفة ترامب وفريقه الأمني عزيزي ترمبوهل هناك رئيس عاقل , يقف مع شرطي قاتل, يكتم على انفاس رجل مواطن امريكي حتى لو كان مجرما , لن نتكلم عن كونه اسود أو ابيض رغم عنصريتك الواضحة لذوي البشرة السوداء , بل سنتكلم عن العنف, هل تؤمن بالعنف المقدس يا رجل !قلت لك للمرة الألف لا يوجد زنقة زنقة و لا بيت بيت ولا دار دار في امريكا لينزلوا معك ضد نفسك , لذا فتحلى بالصّبر وبع ......





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