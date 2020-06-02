بابوشكين؛ لمحة حياتية بعد وفاته بقلم، لينين - المناضل-ة

2020/06/02 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة نعيش في ظروف مقيتة جدا جعلت الأمرَ التالي ممكنا: مناضل هام، مفخرة الحزب، رفيق كرّس كاملَ حياته للقضية العمالية، يغيب بلا أثر.



وظلت زوجته، وأمه، وأقرب رفاقه، طوال سنوات دون معرفة ما قد يكون حصل له: هل يؤول تدريجيا إلى هلاك في سجن ما، هل قضى نحبه في حبس ما، هل مات بطلا محاربا العدو؟ هكذا كان مصير إيڤ-;-ان ڤ-;-اسيليڤ-;-يتش الذي أعدمه رنينكامپف.



مؤخرا فقط بلغنا كيف مات.



اسم إيڤ-;-ان &# ......





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