مظاهرات وعنف في أمريكا وترامب ينقل إلى مخبأ طوارئ

2020/06/02 | 00:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت عدة مدن أمريكية مواجهات عنيفة بين عناصر أمن ومحتجين ضد “وحشية” الشرطة.واحتشد المتظاهرون لليوم السادس على التوالي، غضبا لوفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية، بعد محاولة اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة مينيابوليس.ونشبت أعمال شغب قرب البيت الأبيض في واشنطن، إذ وردت تقارير عن نقل الرئيس دونالد ترامب إلى

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