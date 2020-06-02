2020/06/02 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المحلل السياسي حيدر الموسوي، أن التظاهرات الامريكية الحالية خرجت عن سيطرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال الموسوي في حديث لقناة “العهد”، إن “مقتل المواطن الامريكي الأسود جورج فلويد كان بداية الشرارة لانهاء إدارة ترامب الخاطئة”.وأضاف أن “ترامب دكتاتور حقيقي ويتعامل بعنصرية كبيرة”، مبينا ان “هذه الاحتجاجات الكبيرة قد تعزل ترامب عن الرئاسة الأمريكية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: التظاهرات الأمريكية خرجت عن سيطرة ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: التظاهرات الأمريكية خرجت عن سيطرة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).