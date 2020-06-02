2020/06/02 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. بعد إجراء الفحص لمدير عام دائرة صحة بابل محمد الجعفري بسبب ملامسته احد المصابين بفيروس كورونا جاءت النتيجة سليمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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