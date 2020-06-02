شيخ عقل طائفة المسلمين الدروز يشيد بموقف السويداء في الحرب ويؤكد لـ (الزمان): التغيير في سوريا لايكون خارج صناديق الاقتراع والطوائف لن تجمعها إلا الوطنية

2020/06/02 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭ ‬ـ‭ ‬منذر‭ ‬الشوفي دعا‭ ‬الشيخ‭ ‬حمود‭ ‬الحناوي‭ ‬شيخ‭ ‬عقل‭ ‬طائف‭ ‬المسلمين‭ ‬الموحدين‭ ‬الدروز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬جميع‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬يطلبوه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتل‭ ‬والدبابة‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬التراب‭ ‬السوري‭ ‬ارضا‭ ‬وشعبا‭ .‬ وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬الحناوي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ […]

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