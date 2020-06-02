بصحتكم ياعراقيين

2020/06/02 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الصحة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ليست‭ ‬قضية‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارية‭ ‬،‭ ‬وإنّما‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحيّة‭ ‬ومسار‭ ‬طبي‭ ‬علمي‭ ‬من‭ ‬الاساس‭ ‬،بعد‭ ‬التصدع‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقص‭ ‬الكوادر‭ ‬الاختصاصية‭ ‬وتلف‭ ‬المباني‭ ‬وتهالكها‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬وعثرات‭ ‬الجامعات‭ ‬ونقص‭ ‬مستلزماتها‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬الوقوف‭ […]

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