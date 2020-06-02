2020/06/02 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تسجيل‭ ‬429‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬ارتفاعا‭ ‬قياسيا‭ ‬للحالات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التفشي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬إحصائية‭ ‬جديدة،‭ ‬بارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الإصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية‭ ‬بواقع‭ ‬429‭ ‬حالة،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬6868‭.‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).