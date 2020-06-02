-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (19) - احمد جمعة

2020/06/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة كان نهاراً ماطراً بدا كأسيجةً على الليل، البرد لا يقاوم سرى حتى في الحجر عندما تلمسه يبدو لك كقالب الثلج الذي له دلالته عند سفيان في الصيف حينما يأتي به السائق من مصنع والده الصغير الكائن في ضاحية العاصمة قرب قرية صغيرة يُطلق عليها أم الشجيرة، اختفت الروائح العفنة من الشوارع رغم تراكم الزبالة عند بعض المنازل وفي الممرات والطرق المُكْتَظة بالمستنقعات والأوحال نظراً لتواصل هطول الأمطار، بدا الشتاء ف ......





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