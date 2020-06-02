الله يكذب قصصه السحرية - ميشيل نجيب

2020/06/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب لا شك أن مقالاتى السابقة التى كتبتها بأسلوب خاص بسيط لتكون لغته مفهومة وعباراته وكلماته ليس فيها لف أو دوران، وذلك من أجل أن تصل المعلومة لكل قارئ للمقالات ولا تحتاج عناء التفسير أو التأويل بل تعبيرات يفهمها الجميع، لأن واقع النصوص الدينية أنها مكتوبة فى عصور جهل وتخلف معرفى منذ سنوات طويلة، مما يجعل تلك النصوص تتوافق مع واقع الشعوب التى عاشت فى تلك الأزمنة، وفى تساؤلاتنا المستمرة والكثيرة بين طيا ......





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