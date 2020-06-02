ان يأتى متأخراً، افضل من ان لا يأتى ابداً! عن شكر شخصى واجب، وتسديد دين سابق لنقابة اطباء مصر، اتحدث. - سعيد علام

2020/06/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام فى الوقت الذى كانت فيه معظم مؤسسات مصر تتخذ موقف متحفظ، ان لم يكن عدائى، من برنامج "بدون رقابة"،(1) على اعتبار انه برنامج غير مرضى عنه رسمياً، والباب اللى يجيلك منه الريح ..



فى هذا المناخ الغير مواتى، فوجئت بالنقابة العامة لاطباء مصر، بقيادة نقيبها الشجاع الاستاذ الدكتور العالم حمدى السيد، تشرفنى بتكريمى فى يوم الطبيب المصرى، الرابع والعشرين، 18 مارس 2002، - وبالمصادفه هو اليوم السابق لليوم المواف ......





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