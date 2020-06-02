قياديٌ في PYD يكشف لـ (الحل نت) نقاط الاتفاق مع «المجلس الوطني الكردي» وأجندات المرحلة المُقبلة

2020/06/02 | 00:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت نتائج الحوار الكردي الكردي تلوّح في الأفق، بعد الاجتماع الذي عقده حزب الاتحاد الديمقراطي مع أحزاب المجلس الوطني الكردي العضو في الائتلاف السوري المعارض، بهدف توحيد الصف الكردي، ضمن المبادرة التي أطلقها قائد قوات…

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