الحكومة السورية تفرض قيوداً جديدة على شركة “سيريتل”

2020/06/02 | 00:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت #الحكومة_السورية قيوداً جديدة على شركة “سيريتل”، بخصوص تداول الأسهم فيها، عقب الخلافات المالية التي جرت مؤخراً بين مالكها “رامي مخلوف” والهيئة الناظمة للاتصالات في #سوريا.وأصدر “عابد فضيلة” رئيس مجلس المفوضين في هيئة الأوراق…

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