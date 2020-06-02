2020/06/02 | 01:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _السليمانية أفاد مصدر مطلع لوكالة أين الاخبارية، إلى خروج مظاهرات وقطع للطرق بالاطارات المشتعلة في بعض مدن السليمانية احتجاجاً على الحظر والظروف المعيشية الصعبة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي جمجمال يقطعون الشوارع بسبب تردي الأوضاع ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي جمجمال يقطعون الشوارع بسبب تردي الأوضاع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).