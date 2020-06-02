محلل سياسي من واشنطن: ترامب عنصري ونقر بذلك وسيمنى بخسارة كبيرة في الانتخابات

2020/06/02 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرً المحلل السياسي عاطف عبد الجواد، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عنصري ونحن نعترف بذلك بكل صراحة .وقال عبد الجواد في حديث لقناة “العهد”، إن “المظاهرات مستمرة في العديد من الولايات والمدن الأمريكية رغم فرض حظر التجوال”.وبين أن “الحرس الوطني الامريكي نزل إلى شوارع معظم الولايات والمدن الامريكية” مشيرا إلى ان ” ترامب […]

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