بالفيديو.. ماجدة التميمي: 174 ألف عقار مزور في العراق والدولة لا تعرف عقاراتها

2020/06/02 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة ماجدة التميمي، الاثنين (1 حزيران 2020) إن 174 ألف عقار م...





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